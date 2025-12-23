Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Кристал Пэлас: стартовые составы команд на матч Кубка английской лиги

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: стартовые составы команд на матч Кубка английской лиги
Комментарии

Во вторник, 23 декабря, состоится матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встретятся «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Встреча пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступит Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
1-й тайм
0 : 0
Кристал Пэлас
Лондон

Стартовые составы команд.

«Арсенал»: Аррисабалага, Тимбер, Салиба, Калафьори, Льюис-Скелли, Нёргор, Мерино, Эзе, Мадуэке, Мартинелли, Жезус.

«Кристал Пэлас»: Бенитес, Ричардс, Лакруа, Гехи, Лерма, Канво, Митчелл, Уортон, Пино, Нкетиа, Матета.

Победитель этого противостояния в полуфинале турнира сыграет с «Челси». В другой полуфинальной паре встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Комментарии
