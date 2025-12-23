Скидки
«Ливерпуль» следит за Бастони, его переход может обойтись клубу в £ 80 млн — FI

«Ливерпуль» следит за центральным защитником «Интера» Алессандро Бастони на фоне неопределённого будущего в клубе Ибраима Конате и не лучшей формы Вирджила ван Дейка. Об этом сообщает Football Insider.

По информации источника, потенциальный трансфер 26-летнего футболиста может обойтись мерсисайдцам в сумму не менее £ 80 млн (€ 91,2 млн). При этом интерес к Бастони также проявляет «Барселона».

В нынешнем сезоне защитник «Интера» принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

