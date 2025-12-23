Агент: Педро Роше не дали шанса в «Спартаке» и не проявили терпения, это позор

Агент Хэмилтон Бернард ответил на вопрос, почему у нападающего Педро Роши не получилось добиться успеха в московском «Спартаке».

– Некоторые эксперты считают переход Роши в «Спартак» худшим в истории. Каково ваше мнение? Почему, по-вашему, Педро не добился успеха в Москве?

– Это зависит от того, что эксперт называет неудачей. В чём они эксперты? Ему не дали шанса, Педро приехал, забил гол, а потом его посадили на скамейку запасных. Не дали времени и не проявили терпения. Это позор, очень хороший игрок, а «Спартак» проиграл. Бразильские игроки не привыкли играть в таком холоде, а он играл только в Бразилии, никогда не выезжал за границу. Также вспомните, что его подписали, а места для иностранного игрока не было, — приводит слова Бернарда Odds.ru.

Роша был футболистом «Спартака» с 2017 по 2022 год. За этот период нападающий принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Красно-белые несколько раз отдавали Рошу в аренду.

