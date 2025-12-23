Сборная Нигерии начала участие в Кубке Африки с победы над командой Танзании

Окончен матч 1-го тура Кубка африканских наций 2025 года, в котором встречались сборные Нигерии и Танзании. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда Нигерии. Встреча состоялась на стадионе Complexe Sportif de Fès. В качестве главного арбитра матча выступил Дахане Бейда (Мавритания).

Семи Аджайи вывел команду Нигерии вперёд на 36-й минуте. Чарльз М'Момбва сравнял счёт на 50-й минуте. Адемола Лукман забил победный гол номинальных хозяев поля на 52-й минуте.

В квартете С вместе с Нигерией и Танзанией также играют Тунис и Уганда.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.