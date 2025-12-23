Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Матч-центр:
Футбол Новости

Нигерия — Танзания, результат матча 23 декабря 2025, счёт 2:1, 1-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Сборная Нигерии начала участие в Кубке Африки с победы над командой Танзании
Окончен матч 1-го тура Кубка африканских наций 2025 года, в котором встречались сборные Нигерии и Танзании. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержала команда Нигерии. Встреча состоялась на стадионе Complexe Sportif de Fès. В качестве главного арбитра матча выступил Дахане Бейда (Мавритания).

Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 20:30 МСК
Нигерия
Окончен
2 : 1
Танзания
1:0 Аджайи – 36'     1:1 М'Момбва – 50'     2:1 Лукман – 52'    

Семи Аджайи вывел команду Нигерии вперёд на 36-й минуте. Чарльз М'Момбва сравнял счёт на 50-й минуте. Адемола Лукман забил победный гол номинальных хозяев поля на 52-й минуте.

В квартете С вместе с Нигерией и Танзанией также играют Тунис и Уганда.

Кубок Африки 2025 года проходит в Марокко. В соревновании принимают участие 24 национальные команды, разделённые на шесть групп. Турнир продлится до 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка Африки – 2025
Турнирная таблица Кубка Африки – 2025
