Экс-президент «Лиона» рассказал, что Шерки должен был перейти в «ПСЖ», а не «Ман Сити»

Комментарии

Бывший президент «Лиона» Джон Текстор рассказал, что воспитанник французского клуба Райан Шерки, на данный момент выступающий за «Манчестер Сити», должен был перейти в «ПСЖ».

«Шерки должен был перейти в «ПСЖ» за € 15 млн. В его контракте был очень необычный пункт, который не являлся настоящим пунктом о выкупе, но всё же давал некоторую свободу действий для ухода.

В конце концов, если бы он был полностью нашим игроком без всех этих сложностей, мы бы получили за него больше [денег при трансфере].

Но получить более € 30 млн за игрока, чьи отступные были установлены ​​значительно ниже этой суммы… Думаю, в финансовом плане мы сделали всё, что могли. Когда игрок, прошедший через академию «Лиона», уходит и так хорошо выступает на более высоком уровне, это, очевидно, повышает ценность «Лиона» и академии в будущем.

Поэтому мы просто должны гордиться тем, что он делает. Это буквально целая коллекция ярких моментов, за которыми все наблюдаем. Так уж получилось, что он играет за мой любимый клуб, за который я выступал в молодости, «Манчестер Сити», так что не совсем расстроен по этому поводу», – приводит слова Текстора аккаунт Eurofoot в соцсети X.

Райан Шерки перешёл в «Ман Сити» летом 2025 года за € 36 млн. В нынешнем сезоне он провёл 18 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

