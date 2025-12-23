Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Бедняга не протянет и двух прессух». Журавель — о возможном приходе Карседо в «Спартак»

«Бедняга не протянет и двух прессух». Журавель — о возможном приходе Карседо в «Спартак»
Комментарии

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» испанца Хуана Карседо. Ранее сообщалось, что совет директоров красно-белых утвердил кандидатуру 52-летнего тренера кипрского «Пафоса».

«Если этот инсайд правда, у Спартака в очередной раз очень плохо с тем, что в английском называется research. Многим причастным к кипрскому футболу известно, что Карседо — крутой тактический спец, но при этом человек, который плохо реагирует на любое давление.

Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, бедняга Карседо не протянет и двух прессух. В лице Станковича нашли большую футбольную персону, но пустого тренера. Тут получат умного тактика, но неумелого управленца.

Что-то в спартаковском поиске постоянно не так», — написал Журавель в телеграм-канале.

Материалы по теме
Топ-дебют! Звезда «Спартака» принёс победу ДР Конго в первом же матче Кубка Африки! Видео Топ-дебют! Звезда «Спартака» принёс победу ДР Конго в первом же матче Кубка Африки! Видео
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android