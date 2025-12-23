«Бедняга не протянет и двух прессух». Журавель — о возможном приходе Карседо в «Спартак»

Футбольный комментатор Тимур Журавель высказался о возможном назначении на пост главного тренера «Спартака» испанца Хуана Карседо. Ранее сообщалось, что совет директоров красно-белых утвердил кандидатуру 52-летнего тренера кипрского «Пафоса».

«Если этот инсайд правда, у Спартака в очередной раз очень плохо с тем, что в английском называется research. Многим причастным к кипрскому футболу известно, что Карседо — крутой тактический спец, но при этом человек, который плохо реагирует на любое давление.

Если тут поплыл внешне крутой мужик Станкович, бедняга Карседо не протянет и двух прессух. В лице Станковича нашли большую футбольную персону, но пустого тренера. Тут получат умного тактика, но неумелого управленца.

Что-то в спартаковском поиске постоянно не так», — написал Журавель в телеграм-канале.