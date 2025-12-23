Стало известно, что препятствует переходу Марка Гехи в «Барселону»

«Барселона» провела встречу с агентами центрального защитника «Кристал Пэлас» Марка Гехи, чей контракт с клубом заканчивается грядущим летом. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в ходе переговоров стало понятно, что стороны имеют разногласия относительно финансовых условий английского футболиста. «Ливерпуль» и «Бавария» готовы предложить Гехи более выгодный контракт. После указанной встречи между «Барселоной» и агентами защитника больше не было контактов.

Гехи играет за «Кристал Пэлас» с лета 2021 года. За этот период защитник принял участие в 182 матчах во всех турнирах, в которых отметился 10 голами и восемью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 55 млн.

