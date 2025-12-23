«Челси» прекратил работу над трансфером Семеньо из «Борнмута» — Джейкобс

«Челси» больше не работает над трансфером крайнего нападающего «Борнмута» Антуана Семеньо. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети Х.

Лондонцы сделали запрос по игроку, но решили довериться тем атакующим исполнителям, которые уже есть в команде. Отмечается, что возобновление диалога возможно следующим летом.

В нынешнем сезоне Семеньо принял участие в 17 матчах во всех турнирах, в которых отметился восемью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.