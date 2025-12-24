Скидки
Главная Футбол Новости

Криштиану Роналду купил две виллы на островах в Красном море за $ 8 млн

Криштиану Роналду купил две виллы на островах в Красном море за $ 8 млн
Комментарии

40-летний нападающий и капитан «Аль-Насра» Криштиану Роналду купил две виллы на курорте Нуджума за $ 8 млн. Остров в Красном море, на котором расположена новая недвижимость португальца, находится более чем в 20 км от материковой части Саудовской Аравии. Добраться до острова можно только водным транспортом. Португалец объяснил покупку глубокой связью с этим местом.

«Это действительно исключительное место во всех смыслах этого слова. С первого визита мы с Джорджиной почувствовали глубокую связь с этим островом и с захватывающей дух природной красотой. Это место, где мы обретаем покой и умиротворение», – приводит слова Роналду Goal.com.

Новости. Футбол
