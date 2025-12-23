Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший тренер «Тоттенхэма» продолжит карьеру в МЛС

Бывший тренер «Тоттенхэма» продолжит карьеру в МЛС
Комментарии

Тренер Мэтт Уэллс возглавил «Колорадо Рэпидз» из МЛС. Об этом сообщается в официальном аккаунте американского клуба в социальной сети X.

Ранее специалист работал в качестве помощника тренера в командах разных возрастных категорий в системе «Тоттенхэм Хотспур». В аналогичной должности он трудился в «Борнмуте» и «Фулхэме». На протяжении карьеры Уэллс работал с такими специалистами, как Маурисио Почеттино, Скотт Паркер, Ангелос Постекоглу и Томас Франк.

На протяжении своей истории команда из Денвера один раз брала Кубок МЛС. «Колорадо Рэпидз» входит в десятку клубов-основателей североамериканской лиги.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
7 самых дорогих игроков МЛС. Месси не попал в первую пятёрку!
Истории
7 самых дорогих игроков МЛС. Месси не попал в первую пятёрку!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android