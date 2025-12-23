Бывший тренер «Тоттенхэма» продолжит карьеру в МЛС

Тренер Мэтт Уэллс возглавил «Колорадо Рэпидз» из МЛС. Об этом сообщается в официальном аккаунте американского клуба в социальной сети X.

Ранее специалист работал в качестве помощника тренера в командах разных возрастных категорий в системе «Тоттенхэм Хотспур». В аналогичной должности он трудился в «Борнмуте» и «Фулхэме». На протяжении карьеры Уэллс работал с такими специалистами, как Маурисио Почеттино, Скотт Паркер, Ангелос Постекоглу и Томас Франк.

На протяжении своей истории команда из Денвера один раз брала Кубок МЛС. «Колорадо Рэпидз» входит в десятку клубов-основателей североамериканской лиги.