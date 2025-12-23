Скидки
«Ман Сити» близок к завершению сделки по переходу Семеньо в ближайшие дни — Романо

«Ман Сити» близок к завершению сделки по переходу Семеньо в ближайшие дни — Романо
Комментарии

«Манчестер Сити» приложил максимальное количество усилий в последние 12 часов для подписания контракта с нападающим «Борнмута» Антуаном Семеньо. «Горожане» близки к завершению сделки по переходу ганского футболиста в ближайшие дни. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сам Семеньо рассматривает «Манчестер Сити» в качестве наиболее предпочтительного клуба для перехода. Подчёркивается, что «Тоттенхэм» и «Челси» выбыли из гонки за подписание контракта с нападающим «Борнмута».

Семеньо играет за «вишен» с января 2023 года. За этот период нападающий принял участие в 106 матчах во всех турнирах, в которых отметился 30 голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 65 млн.

