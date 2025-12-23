Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Кирилл Брейдо рассказал, почему не состоялся трансфер Кузяева в ЦСКА

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо рассказал, почему армейцы отказались от идеи подписания полузащитника Далера Кузяева. В сентябре текущего года 32-летний хавбек стал футболистом казанского «Рубина».

«Он вообще не играл в 2025 году. ЦСКА его тоже рассматривал. Мы понимали, что подстраховать бы Облякова и Кисляка на каком-то этапе второй части осени было бы здравой идеей. Но тоже с другой стороны у тебя понимание, что если человек не играет год, он как раз таки тут не подстрахует.

Ему надо будет потом пройти сборы, да, это уже другая задача применительно к трансферу. Поэтому как можно оценить по двум месяцам человека, который до этого год не играл?» — сказал Брейдо в выпуске на YouTube-канале «Это футбол, брат!»

