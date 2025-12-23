Скидки
Полузащитник «Барселоны» Педри: завтракаю только в дни матчей

Полузащитник «Барселоны» Педри поделился подробностями своего режима приёма пищи в рамках подготовки к матчам.

«Завтракаю только в дни матчей, довольно плотно. Я сам принял такое решение, никто мне этого не навязывал. Ну, на самом деле, на меня повлиял Ферран Торрес. Акула (прозвище Торреса в команде. — Прим. «Чемпионата») уделяет себе много внимания и разбирается в подобном. Он дал мне ряд советов, я их испытал на себе, мне это подошло», — сказал Педри в интервью для Esquire.

В 19 матчах нынешнего клубного сезона Педри забил два гола и отдал шесть голевых передач. Трансферная стоимость игрока составляет € 140 млн.

