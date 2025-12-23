Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Защитник «Акрона» Савичев переходит в «Торпедо» — источник

Защитник «Акрона» Савичев переходит в «Торпедо» — источник
Комментарии

Защитник «Акрона» Константин Савичев в среду, 24 декабря, пройдёт медобследование перед переходом в московское «Торпедо», которое выступает в Лиге Pari. Об этом сообщает журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале.

31-летний футболист выступает в составе тольяттинской команды с лета 2021 года. За этот период Савичев принял участие в 149 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

