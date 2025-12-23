Скидки
Вадим Евсеев станет новым тренером «Динамо» Махачкала

Вадим Евсеев возглавит махачкалинское «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны согласовывают последние детали контракта.

В данный момент 49-летний специалист возглавляет новороссийский «Черноморец». Специалист работает с командой с сентября текущего года. Контракт с тренером рассчитан до конца сезона.

Главным тренером махачкалинского «Динамо» в первой части Мир Российской Премьер-Лиги был российский специалист Хасанби Биджиев. После поражения от «Пари НН» (0:1) в рамках 18-го тура РПЛ тренер подал в отставку. Клуб из столицы Дагестана занимает 13-е место в таблице.

