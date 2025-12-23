Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Челси» может купить экс-форварда «Барселоны» за € 50 млн — Sky Sport Switzerland

Комментарии

«Челси» и «Манчестер Юнайтед» следят за бывшим нападающим «Барселоны» Витором Роке, выступающим в составе «Палмейраса». Однако лондонский клуб гораздо более конкретен в своих намерениях. Об этом сообщает Football Transfers со ссылкой на Sky Sport Switzerland.

По информации источника, Роке хочет вернуться в Европу. Футболист впечатлён, как главный тренер «Челси» Энцо Мареска работает с его соотечественником Эстевао. Ранее в отношении возможного трансфера 20-летнего нападающего обсуждалась сумма в размере € 50 млн.

Роке являлся футболистом «Барселоны» с 2024 по 2025 год. За этот период нападающий сыграл 16 матчей, где забил два гола. Действующее трудовое соглашение игрока с «Палмейрасом» рассчитано до конца 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 35 млн.

