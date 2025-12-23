Луис де ла Фуэнте высказался о возможном вызове Жоана Гарсии в сборную Испании

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, планирует ли вызвать в национальную команду голкипера «Барселоны» Жоана Гарсию.

«У нас пять или шесть лучших вратарей мира, но никто не говорит о Роберте Санчесе или Лео Романе. И, конечно же, о Жоане Гарсии. В Испании у нас фантастические вратари, просто замечательные. Правда, сейчас мы сосредоточены на тех троих, которых используем чаще, очень довольны Унаем [Симоном], Давидом [Райей] и Алексом [Ремиро], но посмотрим, как всё сложится ближе к марту или к июню, одному богу известно. Давайте сохранять спокойствие. В нужный момент примем подходящее решение. Кому-то оно понравится больше, чем другим. Решение, которое я приму, будет взвешенным и оптимальным», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.