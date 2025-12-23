Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Луис де ла Фуэнте высказался о возможном вызове Жоана Гарсии в сборную Испании

Луис де ла Фуэнте высказался о возможном вызове Жоана Гарсии в сборную Испании
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте ответил, планирует ли вызвать в национальную команду голкипера «Барселоны» Жоана Гарсию.

«У нас пять или шесть лучших вратарей мира, но никто не говорит о Роберте Санчесе или Лео Романе. И, конечно же, о Жоане Гарсии. В Испании у нас фантастические вратари, просто замечательные. Правда, сейчас мы сосредоточены на тех троих, которых используем чаще, очень довольны Унаем [Симоном], Давидом [Райей] и Алексом [Ремиро], но посмотрим, как всё сложится ближе к марту или к июню, одному богу известно. Давайте сохранять спокойствие. В нужный момент примем подходящее решение. Кому-то оно понравится больше, чем другим. Решение, которое я приму, будет взвешенным и оптимальным», — приводит слова тренера Mundo Deportivo.

Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Материалы по теме
«Челси» может купить экс-форварда «Барселоны» за € 50 млн — Sky Sport Switzerland
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android