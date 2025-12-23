Исак обратился к болельщикам после получения тяжёлой травмы

Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после того, как футболисту провели операцию на ноге. Напомним, шведский форвард получил травму лодыжки, включающую перелом малоберцовой кости во время матча АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). The Athletic сообщал, что игрок может пропустить несколько месяцев.

«Расстроен, что выбыл на некоторое время. Настал момент, чтобы восстановиться и получить поддержку со стороны. Буду усердно работать с целью вернуться как можно скорее. Спасибо вам, «красные», как и всем остальным, за добрые сообщения, это не осталось незамеченным!» — написал Исак.

Шведский нападающий перешёл в «Ливерпуль» в минувшее трансферное окно. За мерсисайдцев Исак провёл 16 матчей, где забил три гола и сделал ассист.

Материалы по теме Франк ответил Слоту, назвавшему подкат ван де Вена под Исака безрассудным

Самые опасные травмы в футболе: