Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Исак обратился к болельщикам после получения тяжёлой травмы

Исак обратился к болельщикам после получения тяжёлой травмы
Нападающий «Ливерпуля» Александер Исак сделал публикацию в своём аккаунте в социальной сети после того, как футболисту провели операцию на ноге. Напомним, шведский форвард получил травму лодыжки, включающую перелом малоберцовой кости во время матча АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:1). The Athletic сообщал, что игрок может пропустить несколько месяцев.

Англия — Премьер-лига . 17-й тур
20 декабря 2025, суббота. 20:30 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
1 : 2
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Исак – 56'     0:2 Экитике – 66'     1:2 Ришарлисон – 83'    
Удаления: Симонс – 33', Ромеро – 90+3' / нет

«Расстроен, что выбыл на некоторое время. Настал момент, чтобы восстановиться и получить поддержку со стороны. Буду усердно работать с целью вернуться как можно скорее. Спасибо вам, «красные», как и всем остальным, за добрые сообщения, это не осталось незамеченным!» — написал Исак.

Шведский нападающий перешёл в «Ливерпуль» в минувшее трансферное окно. За мерсисайдцев Исак провёл 16 матчей, где забил три гола и сделал ассист.

Самые опасные травмы в футболе:

Новости. Футбол
