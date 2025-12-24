«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» на € 31+4 млн за Райана — Касагранде

«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» о трансфере 19-летнего нападающего Райана, которое составляло € 31 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 4 млн в виде бонусов. Бразильский клуб запросил € 50 млн за вингера. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые сделают новое встречное предложение «Васко да Гама» по переходу Райана.

Нападающий играет за взрослую команду клуба из Рио-де-Жанейро с лета 2023 года. За этот период Райан принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды: