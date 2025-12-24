Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» на € 31+4 млн за Райана — Касагранде

«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» на € 31+4 млн за Райана — Касагранде
Комментарии

«Васко да Гама» отклонил предложение «Зенита» о трансфере 19-летнего нападающего Райана, которое составляло € 31 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 4 млн в виде бонусов. Бразильский клуб запросил € 50 млн за вингера. Об этом сообщает журналист Вене Касагранде на своей странице в социальной сети X.

По информации источника, сине-бело-голубые сделают новое встречное предложение «Васко да Гама» по переходу Райана.

Нападающий играет за взрослую команду клуба из Рио-де-Жанейро с лета 2023 года. За этот период Райан принял участие в 98 матчах во всех турнирах, в которых отметился 23 голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Материалы по теме
Окружение Жерсона сомневается в его уходе из «Зенита» зимой из-за цены на игрока — Фурлан
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему на эмблеме «Зенита» две звезды:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android