«Манчестер Сити» отдаст своего полузащитника в аренду «Жироне» — Мерло

Комментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Клаудио Эчеверри отправится в аренду в испанскую «Жирону». Об этом сообщает инсайдер Сезар Луис Мерло в соцсети X. По данным источника, аргентинец будет выступать в Ла Лиге до лета 2026 года.

В августе текущего года Эчеверри отправился на правах аренды в леверкузенский «Байер». Срок соглашения с немецкой командой подходит к концу 31 декабря 2025 года. В текущем сезоне 19-летний полузащитник принял участие в 11 матчах и отметился голевой передачей.

«Манчестер Сити» приобрёл Эчеверри у аргентинского «Ривер Плейт» в январе 2024-го и оставил в аренде до конца календарного года. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 18,5 млн.

