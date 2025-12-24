«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: автогол Лакруа вывел «канониров» вперёд на 80-й минуте

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играют «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). На данный момент счёт 1:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 80-й минуте защитник «стекольщиков» Максанс Лакруа отличился автоголом и обеспечил «канонирам» преимущество.

Победитель этого противостояния в полуфинале турнира сыграет с «Челси». В другой полуфинальной паре встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.