Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: автогол Лакруа вывел «канониров» вперёд на 80-й минуте

«Арсенал» — «Кристал Пэлас»: автогол Лакруа вывел «канониров» вперёд на 80-й минуте
Комментарии

В эти минуты идёт матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играют «Арсенал» и «Кристал Пэлас». Встреча проходит на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра выступает Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир). На данный момент счёт 1:0 в пользу «канониров». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
8 : 7
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Лакруа – 80'     1:1 Гехи – 90+5'    

На 80-й минуте защитник «стекольщиков» Максанс Лакруа отличился автоголом и обеспечил «канонирам» преимущество.

Победитель этого противостояния в полуфинале турнира сыграет с «Челси». В другой полуфинальной паре встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
