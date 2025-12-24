Скидки
Главная Футбол Новости

Кубок африканских наций — 2025: результаты на 23 декабря, календарь, таблица

Кубок африканских наций — 2025: результаты на 23 декабря, календарь, таблица
Комментарии

Во вторник, 23 декабря, состоялись четыре встречи в рамках группового этапа Кубка африканских наций — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка африканских наций на 23 декабря:

Демократическая Республика Конго — Бенин — 1:0;
Сенегал — Ботсвана — 3:0;
Нигерия — Танзания — 2:1;
Тунис — Уганда — 3:1.

1-й тур группового этапа Кубка Африки завершится в среду, 24 декабря, четырьмя матчами в группах E и F. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января. Действующим победителем Кубка Африки является сборная Кот-д'Ивуара.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Таблица групп Кубка африканских наций - 2025
