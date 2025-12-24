Педри поприветствовал возможное возвращение Месси в «Барселону»

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил, как он узнал о посещении бывшим нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси домашнего стадиона «блауграны» «Камп Ноу». В минувшем ноябре аргентинский игрок посетил обновлённую арену каталонского клуба и заявил, что всей душой скучает по этому месту.

«Через социальные сети, потому что об этом начали писать везде. Было сложно не заметить. Жаль, что мы не смогли немного пообщаться.

Хотел ли бы я, чтобы Месси вернулся в «Барселону»? Конечно, без сомнений. Он лучший в истории и очень помог мне в тот год, когда мы играли вместе», — приводит слова Педри Esquire.

Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» с 672 голами в 778 матчах. В её составе нападающий выиграл семь «Золотых мячей».

Материалы по теме Полузащитник «Барселоны» Педри: завтракаю только в дни матчей

Почему «Барселона» — больше, чем клуб: