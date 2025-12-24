Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Педри поприветствовал возможное возвращение Месси в «Барселону»

Педри поприветствовал возможное возвращение Месси в «Барселону»
Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил, как он узнал о посещении бывшим нападающим сине-гранатовых Лионелем Месси домашнего стадиона «блауграны» «Камп Ноу». В минувшем ноябре аргентинский игрок посетил обновлённую арену каталонского клуба и заявил, что всей душой скучает по этому месту.

«Через социальные сети, потому что об этом начали писать везде. Было сложно не заметить. Жаль, что мы не смогли немного пообщаться.

Хотел ли бы я, чтобы Месси вернулся в «Барселону»? Конечно, без сомнений. Он лучший в истории и очень помог мне в тот год, когда мы играли вместе», — приводит слова Педри Esquire.

Месси является лучшим бомбардиром в истории «Барселоны» с 672 голами в 778 матчах. В её составе нападающий выиграл семь «Золотых мячей».

Материалы по теме
Полузащитник «Барселоны» Педри: завтракаю только в дни матчей
Материалы по теме
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе

Почему «Барселона» — больше, чем клуб:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android