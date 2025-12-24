Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Барселоны» Педри: Флик привил нам немецкий характер

Полузащитник «Барселоны» Педри: Флик привил нам немецкий характер
Полузащитник «Барселоны» Педри рассказал, как назначение Ханс-Дитера Флика на пост главного тренера команды повлияло на сине-гранатовых.

— Насколько важным стало прибытие Ханси Флика в плане изменения менталитета как на личном, так и на коллективном уровне?
— Многое изменилось. Думаю, что внутри клуба в плане профессионализма многое поменялось. Он привил нам определённый немецкий характер. С другой стороны, в повседневной жизни, хотя это и не очень заметные детали со стороны, царит очень семейная атмосфера. Он всегда помогает нам, даёт советы, особенно по тактике, по той защитной линии, которую мы внедрили в прошлом сезоне, чего многие не ожидали. На самом деле, мы были первыми, кто этого не ожидал. Полагаю, это сработало идеально, — сказал Педри в интервью для Esquire.

