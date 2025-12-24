Скидки
Чемпион Европы Педри рассказал, как любит проводить свободное время

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал, чему обычно посвящает свободное время.

— Как проводит свой досуг Педро Гонсалес Лопес?
— Мне нравится смотреть сериалы, играть в настольные игры, в видеоигры, либо, когда есть возможность, занимаюсь каким-то другим спортом. Я люблю соревноваться.

— Играешь в фэнтези по Ла Лиге?
— Дома я смотрю много матчей вместе с отцом, да, иногда помогаю ему с составом в фэнтези.

— Серьёзно?
— Да (улыбается). Он у меня спрашивает, сможет ли сыграть тот или иной футболист. Это очень весело, потому что порой мы празднуем голы любой команды, ведь в нашем с ним составе играет автор гола, — сказал Педри в интервью для Esquire.

