Чемпион Европы Педри рассказал, как любит проводить свободное время

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри рассказал, чему обычно посвящает свободное время.

— Как проводит свой досуг Педро Гонсалес Лопес?

— Мне нравится смотреть сериалы, играть в настольные игры, в видеоигры, либо, когда есть возможность, занимаюсь каким-то другим спортом. Я люблю соревноваться.

— Играешь в фэнтези по Ла Лиге?

— Дома я смотрю много матчей вместе с отцом, да, иногда помогаю ему с составом в фэнтези.

— Серьёзно?

— Да (улыбается). Он у меня спрашивает, сможет ли сыграть тот или иной футболист. Это очень весело, потому что порой мы празднуем голы любой команды, ведь в нашем с ним составе играет автор гола, — сказал Педри в интервью для Esquire.