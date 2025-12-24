Скидки
«Аякс» отреагировал на ДТП со смертельным исходом с участием девушки футболиста

Нидерландский «Аякс» почтил память 21-летней девушки футболиста молодёжной команды Марка Веркёйла, которую насмерть сбила машина в четверг, 18 декабря. Футболисты команды вышли на матч с траурными повязками, а перед стартовым свистком провели минуту молчания.

«Мы выражаем соболезнования Марку и семье его девушки в это трудное время. Мы все с вами», — говорится в сообщении пресс-службы «Аякса» в соцсети X.

Фото: ФК «Аякс»

По данным СМИ, девушка была сбита автомобилем во время пробежки и скончалась от полученных травм в больнице. Водитель, 54-летняя женщина, скрылась с места аварии, но позже вечером была задержана полицией.

