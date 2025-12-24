Скидки
Тунис — Уганда. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
«Познание». Холанд опубликовал фото с экс-тренером «МЮ» Сульшером

«Познание». Холанд опубликовал фото с экс-тренером «МЮ» Сульшером
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в своём аккаунте в социальной сети поделился фотографией с бывшим главным тренером «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннаром Сульшером.

«Познание», — написал Холанд.

Фото: Из личного архива Эрлинга Холанда

Норвежский форвард выступал под руководством Сульшера в «Мольде». 52-летний специалист возглавлял эту команду с 2015 по 2018 год. Холанд играл за «Мольде» с 2017 по 2019 год. В составе норвежского клуба нападающий принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых отметился 20 голами и шестью результативными передачами.

Сульшер тренировал «Манчестер Юнайтед» с 2018 по 2021 год. Холанд перешёл в «Манчестер Сити» летом 2022 года.

Холанд закрыл эмблему «МЮ» во время фото с фанатом:

