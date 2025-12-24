Тунис одолел Уганду в матче 1-го тура Кубка африканских наций

Завершился матч 1-го тура Кубка африканских наций между сборными Туниса и Уганды. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты североафриканской команды.

На 10-й минуте центральный полузащитник Эллиес Скири открыл счёт в матче. На 40-й минуте вингер Элиас Ашури удвоил преимущество Туниса. На 64-й минуте Ашури оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 90+2-й минуте форвард национальной команды Уганды Денис Омеди отыграл один мяч.

Двумя другими командами в квартете C являются сборные Нигерии и Танзании. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января 2026 года.