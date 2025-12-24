Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тунис — Уганда, результат матча 23 декабря 2025, счёт 3:1, 1-й тур группового этапа Кубка африканских наций

Тунис одолел Уганду в матче 1-го тура Кубка африканских наций
Комментарии

Завершился матч 1-го тура Кубка африканских наций между сборными Туниса и Уганды. Победу со счётом 3:1 праздновали футболисты североафриканской команды.

Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Тунис
Окончен
3 : 1
Уганда
1:0 Скири – 10'     2:0 Ашури – 40'     3:0 Ашури – 64'     3:1 Omedi – 90+2'    

На 10-й минуте центральный полузащитник Эллиес Скири открыл счёт в матче. На 40-й минуте вингер Элиас Ашури удвоил преимущество Туниса. На 64-й минуте Ашури оформил дубль и довёл счёт до крупного. На 90+2-й минуте форвард национальной команды Уганды Денис Омеди отыграл один мяч.

Двумя другими командами в квартете C являются сборные Нигерии и Танзании. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января 2026 года.

Календарь Кубка африканских наций - 2025
Таблица групп Кубка африканских наций - 2025
Материалы по теме
Топ-дебют! Звезда «Спартака» принёс победу ДР Конго в первом же матче Кубка Африки! Видео Топ-дебют! Звезда «Спартака» принёс победу ДР Конго в первом же матче Кубка Африки! Видео
Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе Золото «Краснодара», трофеи Сафонова, Дембеле и Месси. 25 моментов 2025 года в футболе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android