Стали известны сроки возвращения Бруну Фернандеша после повреждения
В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш восстановится после травмы к матчу 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который состоится 17 января. Об этом сообщает The Times.
Англия — Премьер-лига . 22-й тур
17 января 2026, суббота. 15:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
По информации источника, ожидается, что португальский хавбек пропустит пять игр — четыре в АПЛ и одну в Кубке Англии.
Подчёркивается, что Фернандеш получил травму мягких тканей во время встречи 17-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:1), где он был заменён в перерыве. Повреждение футболиста оказалось не таким серьёзным, как казалось изначально.
Англия — Премьер-лига . 17-й тур
21 декабря 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Роджерс – 45' 1:1 Кунья – 45+3' 2:1 Роджерс – 57'
Португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2020 года.
