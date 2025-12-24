Стали известны сроки возвращения Бруну Фернандеша после повреждения

В «Манчестер Юнайтед» рассчитывают, что полузащитник и капитан команды Бруну Фернандеш восстановится после травмы к матчу 22-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Сити», который состоится 17 января. Об этом сообщает The Times.

По информации источника, ожидается, что португальский хавбек пропустит пять игр — четыре в АПЛ и одну в Кубке Англии.

Подчёркивается, что Фернандеш получил травму мягких тканей во время встречи 17-го тура чемпионата Англии с «Астон Виллой» (2:1), где он был заменён в перерыве. Повреждение футболиста оказалось не таким серьёзным, как казалось изначально.

Португалец перешёл в «Манчестер Юнайтед» зимой 2020 года.

