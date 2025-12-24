Скидки
Главная Футбол Новости

Арсенал — Кристал Пэлас, результат матча 23 декабря 2025, счёт 1:1 ( 8:7 пен.), Кубок английской лиги 2025/2026

«Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Кубка лиги
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Арсенал» и «Кристал Пэлас». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, в серии пенальти победу одержали «канониры» — 8:7. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
8 : 7
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Лакруа – 80'     1:1 Гехи – 90+5'    

На 80-й минуте защитник «стекольщиков» Максанс Лакруа отметился автоголом и обеспечил «канонирам» преимущество. Марк Гехи на 90+5-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти, в которой сильнее оказались «канониры».

В полуфинале турнира «Арсенал» сыграет с «Челси». В другой полуфинальной паре встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Первые матчи полуфинала состоятся на неделе с 12 января, а ответные — на неделе со 2 февраля.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.

Календарь матчей Кубка английской лиги сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка английской лиги сезона-2025/2026
