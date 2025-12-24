«Арсенал» переиграл «Кристал Пэлас» в серии пенальти и вышел в 1/2 финала Кубка лиги

Завершился матч 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором играли «Арсенал» и «Кристал Пэлас». В основное время команды сыграли со счётом 1:1, в серии пенальти победу одержали «канониры» — 8:7. Встреча состоялась на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. В качестве главного арбитра матча выступил Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир).

На 80-й минуте защитник «стекольщиков» Максанс Лакруа отметился автоголом и обеспечил «канонирам» преимущество. Марк Гехи на 90+5-й минуте сравнял счёт и перевёл игру в серию пенальти, в которой сильнее оказались «канониры».

В полуфинале турнира «Арсенал» сыграет с «Челси». В другой полуфинальной паре встретятся «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити». Первые матчи полуфинала состоятся на неделе с 12 января, а ответные — на неделе со 2 февраля.

Действующим победителем Кубка английской лиги является «Ньюкасл Юнайтед». В финале «сороки» обыграли «Ливерпуль» со счётом 2:1.