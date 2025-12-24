Определились все четыре полуфиналиста Кубка английской лиги — 2025/2026

Во вторник, 23 декабря, завершился заключительный четвертьфинальный матч Кубка английской лиги сезона-2025/2026. Последним участником стадии полуфинала стал лондонский «Арсенал», одолевший «Кристал Пэлас» в серии пенальти.

Таким образом, «Арсенал» присоединился к трём командам, которые ранее обеспечили себе участие в 1/2 финала турнира: «Челси», «Ньюкаслу» и «Манчестер Сити».

Согласно жеребьёвке турнира, которая состоялась в четверг, 18 декабря, «Арсенал» в 1/2 финала встретится с «Челси», а «Ньюкасл» сыграет с «Манчестер Сити».

Пары 1/2 финала Кубка английской лиги:

«Челси» — «Арсенал»;

«Ньюкасл Юнайтед» — «Манчестер Сити».