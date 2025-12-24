Арендованный у «МЮ» Маркус Рашфорд: конечно, я хочу остаться в «Барселоне»

28-летний английский нападающий «Барселоны» Маркус Рашфорд, выступающий за каталонцев на правах аренды из «Манчестер Юнайтед» до конца сезона-2025/2026, высказался о своих дальнейших карьерных планах.

«Конечно, я хочу остаться в «Барселоне». Это конечная цель, но не только она заставляет меня усердно тренироваться и выкладываться на максимум. Цель – побеждать. «Барселона» – огромный и замечательный клуб, созданный для завоевания трофеев», — приводит слова Рашфорда Sport.es.

Маркус Рашфорд выступает за «Барселону» на правах аренды с июля 2025 года. В 24 матчах во всех турнирах за сине-гранатовых на его счету семь забитых мячей и 11 результативных передач.

Видео: Презентация Маркуса Рашфорда в «Барселоне»