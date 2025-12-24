Елагин отреагировал на результат матча Кубка лиги «Арсенал» — «Кристал Пэлас»

Российский комментатор Александр Елагин поделился впечатлениями от матча 1/4 финала Кубка английской лиги между «Арсеналом» и «Кристал Пэлас» (1:1, 8:7 пен.).

«Отличный матч. Настоящий кубковый, в котором был явный фаворит, однако в котором вполне мог выиграть аутсайдер. То, что всё решилось в серии пенальти — закономерно. Интрига, как и положено, была закручена до предела, и футбольная пружина разжалась в самый последний момент.

Второй год подряд «Арсенал» выбивает в четвертьфинале Кубка лиги «Кристал Пэлас». Но как разнятся эти матчи. Год назад «канониры» тоже на «Эмирейтс» выиграли хет-триком Габи Жезуса с преимуществом в один гол (3:2), и тогда, я помню, у меня не на миг не возникало сомнения в конечной победе хозяев.

Сегодня же (или уже вчера) «орлы» были очень близки к своему третьему выходу в полуфинал Кубка лиги. Всё-таки пропустить гол на «флажке», когда ты уже готов праздновать победу — чертовски обидно. В этом случае психологическое преимущество переходит к сопернику, забившему. Поэтому если бы «Пэлас» выиграл серию пенальти — никто бы не удивился.

Но — нет. Мы видим, как изменился «Кристал Пэлас» под управлением Гласнера, но мы также не можем не отметить и изменения у «Арсенала». Вот эта серия пенальти, то, как она исполнялась «канонирами» — дорогого стоит. Ни тени сомнения. Никакого мандража. Уверенность у каждого бьющего.

Вы можете сказать, что до неудачи Лакруа чётко били и «орлы». Да. Всё так. Но Лакруа-то НЕ забил. В итоге дальше идёт «Арсенал», которому мы поём оссану. Ребятам «Кристал Пэлас» и их тренеру — бурные продолжительные аплодисменты. Но они сходят с дистанции», — написал Елагин в своём телеграм-канале.

В полуфинале турнира «Арсенал» сыграет в лондонском дерби с «Челси».