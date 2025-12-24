Хавбек «Барселоны» Педри сравнил старый и новый форматы Лиги чемпионов

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о своём отношении к новому формату Лиги чемпионов с общим групповым этапом.

«Нравится ли мне новый формат Лиги чемпионов? Я бы не смог со 100-процентной уверенностью сказать, какой из форматов мне нравится больше – этот или предыдущий. Если мне придётся выбирать, я остановлюсь на новом: на первом этапе стало больше матчей между отличными командами», — приводит слова Педри Esquire.

До сезона-2024/2025 групповой этап Лиги чемпионов состоял из восьми групп по четыре клуба в каждой, все участники проводили в своих квартетах по шесть матчей — дома и в гостях с каждым из трёх соперников. С сезона-2024/2025 вступил в силу новый формат ЛЧ с общим групповым этапом из 36 клубов, где каждый участник проводит по восемь матчей — четыре в гостях и четыре дома, соперники определяются путём жребия.

