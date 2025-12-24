Скидки
Комментатор Журавель объяснил, почему «Арсенал» возьмёт титул в текущем сезоне

Комментарии

Российский комментатор Тимур Журавель высказался о возможном титуле «Арсенала» во время матча 1/4 финала Кубка английской лиги между «канонирами» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «пушкарей» в серии послематчевых 11-метровых — 1:1 (8:7 пен.).

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
8 : 7
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Лакруа – 80'     1:1 Гехи – 90+5'    

«Арсенал», скорее всего, возьмёт титул в этом сезоне, потому что он просто чемпион по запихиванию мячей в чужие ворота. Вы скажете, что это же матч Кубка лиги и будете правы, но уникальное умение «Арсенала» с ним в любом составе и в любом турнире. Это ещё ценнее.
Тут, кстати, гол записали на игрока «Кристал Пэлэс» Лакруа. То есть, последние четыре гола «Арсенала» — это три автогола плюс смешной пенальти. Не, ну обычные голы забивают все, а вот так умеет только «Арсенал», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

В полуфинале турнира «Арсенал» сыграет в лондонском дерби с «Челси». На данный момент «пушкари» занимают первое место в АПЛ, набрав 39 очков.

