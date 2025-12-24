Скидки
Педри назвал самых сильных соперников «Барселоны» в Лиге чемпионов

Комментарии

Полузащитник «Барселоны» Педри ответил на вопрос о самых сильных соперниках сине-гранатовых в Лиге чемпионов.

«ПСЖ», который является действующим чемпионом. «Арсенал» тоже очень сильная команда. И «Сити», и «Реал Мадрид» я бы всегда ставил в число претендентов. Команда, которую я считаю сильной и которая меня очень удивила, – это лиссабонский «Спортинг» моего друга Тринкана. Они играют в хороший футбол», — приводит слова Педри Esquire.

За два тура до финиша общего группового этапа Лиги чемпионов «Барселона» с 10 очками в 6 матчах занимает в турнирной таблице из 36 клубов 15-е место, отставая на два очка от зоны прямого выхода в 1/8 финала. Четыре верхние строчки таблицы занимают имеющий стопроцентный результат (18 очков в шести матчах) лондонский «Арсенал», мюнхенская «Бавария» (15 очков), действующий победитель турнира «ПСЖ» (13 очков) и «Манчестер Сити» (13 очков).

Мадридский «Реал» с 12 очками находится на седьмом месте, лиссабонский «Спортинг» с 10 очками занимает 14-е место, опережая «Барселону» по разнице мячей.

