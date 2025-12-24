Аршавин отреагировал на назначение Гусева главным тренером «Динамо»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин прокомментировал назначение российского специалиста Ролана Гусева на пост главного тренера московского «Динамо». Специалист руководил командой в статусе исполняющего обязанности после ухода из клуба Валерия Карпина.

«Я слышал, что «Динамо» пыталось найти другого тренера, но, как мы видим, не срослось. Я думаю, что Ролан Александрович заслужил возможность побыть не «пожарным», а полноправным тренером. Далее руководители «Динамо» посмотрят на его работу и дадут свою оценку. У Гусева есть время на подготовку и есть достаточно длинный отрезок чемпионата, чтобы понять, какой он тренер», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Бело-голубые ушли на зимний перерыв, занимая 10-е место в турнирной таблице Мир РПЛ. Команда набрала 21 очко по результатам 18 матчей.