Аршавин назвал причины, по которым «Барселона» превосходят нынешний «Реал»

Бывший российский футболист Андрей Аршавин объяснил, почему «Барселона», по его мнению, превосходят нынешний мадридский «Реал».

«Сейчас «Барса» напоминает себя прошлогоднего образца. Команда выглядит уверенно. Стала понятна структура игры. Ясно, за счет чего они хотят забивать и побеждать. В этом плане они превосходят нынешний «Реал», где Хаби Алонсо пока не нащупал нити управления командой. Того футбола, что был у Алонсо в немецком «Байере», даже близко не видно. Голы забиваются за счёт индивидуального мастерства ведущих игроков. За счёт всего этого «Барселона» имеет преимущество над «Реалом», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 46 очков за 18 матчей. «Реал» располагается на второй сточке, имея в активе 42 очка после аналогичного числа матчей.