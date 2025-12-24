Скидки
Буркина-Фасо — Экваториальная Гвинея. Прямая трансляция
15:30 Мск
Главная Футбол Новости

Журавель: понятно, почему Сарри хотел заменить Кепу перед серией, да?

Российский комментатор Тимур Журавель высказался об игре испанского вратаря «Арсенала» Кепы Аррисабалаги в серии пенальти матча 1/4 финала Кубка английской лиги между «канонирами» и «Кристал Пэлас». Встреча завершилась победой «пушкарей» в серии послематчевых 11-метровых — 1:1 (8:7 пен.).

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
1 : 1
8 : 7
Кристал Пэлас
Лондон
1:0 Лакруа – 80'     1:1 Гехи – 90+5'    

«Понятно, почему Сарри хотел заменить Кепу перед серией, да? (Аррисабалага отказался уходить на замену в финале Кубка лиги 2019 года, где «Челси» в серии пенальти уступил «Манчестер Сити» (0:0, 3:4 пен.). — Прим. «Чемпионата») Всё-таки семь ударов без шансов взять — слабенько совсем. Хотя в итоге он герой. Но вообще, вот вам ещё один маркер уверенности «Арсенала» — просто идеальные удары в серии. Феноменальное самообладание», — написал Журавель в своём телеграм-канале.

31-летний Аррисбалага перешёл в «Арсенал» из «Челси» летом 2025 года. В текущем сезоне испанец провёл три матча за «канониров» — все в Кубке лиги, пропустив один мяч и дважды сыграв «на ноль». Помимо выступлений за лондонские гранды баскский вратарь играл в составе «Борнмута», мадридского «Реала», «Атлетика», «Вальядолида» и «Понферрадины».

