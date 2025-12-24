Артета прокомментировал выход «Арсенала» в полуфинал Кубка лиги в серии пенальти

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета дал комментарий по итогам матча 1/4 финала Кубка английской лиги с «Кристал Пэлас» (1:1, пен. 8:7).

«Очень рад выйти в полуфинал. Мы играли против команды, у чьих ворот очень сложно создавать моменты. Мы создали много моментов и должны были забивать больше голов. Когда ты не делаешь счёт более комфортным, такое может случиться. Во втором тайме соперник стал играть более агрессивно, но в целом это ещё одна победа, и я очень рад», — приводит слова Артеты Sky Sports.

«Арсенал» открыл счёт на 80-й минуте благодаря автоголу защитника гостей Максанса Лакруа, на 90+5-й минуте его партнёр по линии обороны «Кристал Пэлас» Марк Гехи сравнял счёт. Серия пенальти продлилась без осечек до 16-го удара, который также не реализовал Лакруа.

