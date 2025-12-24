«Осознаю, что вышла замуж за мужчину». Жена Сафонова — о поступках игрока в жизни

Мария Сафонова, жена голкипера французского «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова, рассказала, с какой трудностью столкнулась пара перед поездкой в отпуск в Швейцарию и как игрок действовал в стрессовой ситуации.

«Про наш отпуск. Так как времени на то, чтобы отправиться куда-то далеко, нет, то выбрали Швейцарию. Лететь час, плюс ехать полтора. Здесь у нас полных пять дней. Красивый вид, чудесный отель и ценное время вдвоём, где не нужно думать об уборке, ранних подъемах и прочих домашних делах. Но путешествие наше началось не так гладко.

Что вы думаете? Мы приехали в аэропорт без паспортов… В суете переезда, видимо, не задумались о том, что наших ID-карт будет недостаточно, и уехали без какого-либо ощущения, что что-то забыли.

Паниковать и злиться не стали. Оценили свой уровень рассеянности в паре шуток и начали думать, что делать.

Матвей пошёл на стойку, узнал как быть, и там нам помогли поменять билеты на следующий рейс. Я стояла в стороне и просто ждала вердикта.

Матвей пришёл, сказал, что съездит домой за паспортами и вернётся. Я осталась ждать, пошла поела, сделала онлайн-дела, которые откладывала на потом, а через два часа муж вернулся. Мы ещё немного подождали, выпили кофе и пошли на посадку.

Уже по пути в самолёт я обнаружила, что он взял мне билет в бизнес, а себе — в эконом. Потому что место в бизнесе было одно. Я начала с ним спорить, пыталась поменяться, объясняя тем, что с его ростом и возросшей узнаваемостью ему лучше пересесть в бизнес.

Он сказал что-то типа: «Маруся, это единственный правильный вариант. Хочу, чтобы тебе было комфортно». Улыбнулся и ушёл на свой ряд, надев маску и кепку.

Конечно, в такие моменты я в очередной раз осознаю, что вышла замуж за мужчину. Настоящего. И дело не в бизнес-классе, а в отношении.

Кстати, когда Матвея нет, я всегда летаю экономом. Достаточно опции «выбор места» и перелёт проходит чудесно...» — написала жена Сафонова в своём телеграм-канале.