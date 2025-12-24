Радимов опубликовал фото с игроками баскетбольного «Зенита»

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов посетил матч турнира Winline Basket Cup, где санкт-петербургский «Зенит» принимал на своём стадионе «Арена» «Игокеу» из Лакташи. Встреча завершилась разгромной победой домашней команды со счётом 103:72.

Бывший футболист выложил фото с двумя баскетболистами петербургского «Зенита»: атакующим защитником Сергеем Карасёвым и тяжёлым форвардом Андреем Воронцевичем.

Фото: Телеграм-канала Радимова

«Под кольцом все подборы сняли», — подписал фото Радимов в своём телеграм-канале.

В этом матче Карасёв набрал шесть очков и сделал три подбора, а на счету Воронцевича три очка и два подбора.