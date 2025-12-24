Скидки
Главная Футбол Новости

Радимов опубликовал фото с игроками баскетбольного «Зенита»

Радимов опубликовал фото с игроками баскетбольного «Зенита»
Комментарии

Известный российский экс-футболист Владислав Радимов посетил матч турнира Winline Basket Cup, где санкт-петербургский «Зенит» принимал на своём стадионе «Арена» «Игокеу» из Лакташи. Встреча завершилась разгромной победой домашней команды со счётом 103:72.

WINLINE Basket Cup 2025 . Группа B
23 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
103 : 72
Игокеа
Лакташи
Зенит: Рэндольф - 21, Жбанов - 19, Шаманич - 15, Мартюк - 14, Фрейзер - 9, Димитриевич - 7, Карасёв - 6, Емченко - 5, Узинский - 4, Воронцевич - 3, Щербенев
Игокеа: Рори - 15, Попович - 14, Милосавлевич - 8, Фаррахан - 8, Мустапич - 7, Антунович - 7, Тополович - 6, Еремич - 3, Илич - 2, Бесс - 2

Бывший футболист выложил фото с двумя баскетболистами петербургского «Зенита»: атакующим защитником Сергеем Карасёвым и тяжёлым форвардом Андреем Воронцевичем.

Фото: Телеграм-канала Радимова

«Под кольцом все подборы сняли», — подписал фото Радимов в своём телеграм-канале.

В этом матче Карасёв набрал шесть очков и сделал три подбора, а на счету Воронцевича три очка и два подбора.

Комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
