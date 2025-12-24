Скидки
Алжир — Судан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Я долго ждал этого момента». Форвард Камеруна «МЮ» Мбемо – об участии в Кубке Африки

Нападающий сборной Камеруна и «Манчестер Юнайтед» Брайан Мбемо высказался об участии в Кубке африканских наций.

Кубок африканских наций . Группа F. 1-й тур
24 декабря 2025, среда. 23:00 МСК
Камерун
Не начался
Габон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я очень взволнован. Я долго ждал этого момента и очень рад быть частью команды здесь, в Марокко. В моей семье всегда смотрели Кубок африканских наций, и для них будет большой честью увидеть, как я играю в нём. Это особенный турнир, в котором стоит принять участие. Где бы я ни играл, я всегда хотел побеждать. Камерун имеет богатую историю выступлений на Кубке африканских наций, он добился многих успехов, и мы постараемся достойно представить страну. Я буду стараться менять ситуацию к лучшему своим голосом, своей игрой и всем тем, что я могу привнести, чтобы помочь команде добиться результатов. Именно над этим мы и работаем», – приводит слова Мбемо официальный сайт Кубка африканских наций.

Сборная Камеруна проведёт свой первый матч против Габона на Кубке африканских наций 24 декабря в 23:00 мск.

