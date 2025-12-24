Главный тренер сборной Алжира Петкович: самое важное — не зацикливаться на прошлом

Главный тренер сборной Алжира Владимир Петкович высказался о перспективах команды на Кубке африканских наций.

— После двух сложных кампаний в рамках Кубка африканских наций, что поможет Алжиру пройти групповой этап?

— Самое важное — не зацикливаться на прошлом. Мы должны жить настоящим, работать каждый день и постепенно становиться лучше. Прошлое — это опыт, а не бремя. Нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем улучшить сегодня.

— На групповом этапе Алжир встретится с Суданом, Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинеей. Как вы оцениваете эту группу?

— Это интересная и очень конкурентоспособная группа. У всех трёх команд разный стиль игры. На последнем Кубке африканских наций мы увидели, что сюрпризы возможны всегда. Поэтому нам придётся уважать каждого соперника, сохранять скромность, но при этом гордиться тем, кто мы есть, и полагаться на собственные ценности.

— Как вы оцениваете шансы Алжира на этом Кубке африканских наций?

— Я уверен. Я искренне верю, что у нас есть всё необходимое, чтобы пройти во второй раунд. Моя задача — передать эту уверенность игрокам и показать им, что вместе мы можем добиться многого, — приводит слова Петковича официальный сайт Кубка африканских наций.

Сборная Алжира выступает в группе «Е» и первый матч проведёт против Судана 24 декабря в 18:00 мск.