Уверенная победа Туниса над Угандой в видеообзоре матча Кубка африканских наций

Комментарии

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в группе «С» встречались сборные Туниса и Уганды. «Карфагенские орлы» победили со счётом 3:1.

Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Тунис
Окончен
3 : 1
Уганда
1:0 Скири – 10'     2:0 Ашури – 40'     3:0 Ашури – 64'     3:1 Omedi – 90+2'    

Забитыми мячами у победителей отметились Эллиес Скири и Элиас Ашури (2 мяча).

У «журавлей» единственный гол на счету Дениса Омеди.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче квартета «C» сборная Нигерии обыграла Танзанию со счётом 2:1. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января 2026 года.

