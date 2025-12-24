Уверенная победа Туниса над Угандой в видеообзоре матча Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в группе «С» встречались сборные Туниса и Уганды. «Карфагенские орлы» победили со счётом 3:1.

Забитыми мячами у победителей отметились Эллиес Скири и Элиас Ашури (2 мяча).

У «журавлей» единственный гол на счету Дениса Омеди.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче квартета «C» сборная Нигерии обыграла Танзанию со счётом 2:1. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января 2026 года.