Победа Нигерии над Танзанией — в видеообзоре матча Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в группе С встречались сборные Нигерии и Танзании. Встреча состоялась на стадионе «Complexe Sportif de Fès». «Суперорлы» победили со счётом 2:1.

Забитыми мячами у победителей отметились Семи Аджайи и Адемола Лукман.

У «звёзд нации» единственный гол на счету Чарльза М'Момбва.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче квартета C сборная Туниса обыграла Уганду со счётом 3:1. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января 2026 года.