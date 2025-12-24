Скидки
18:00 Мск
Главная Футбол Новости

Победа Нигерии над Танзанией — в видеообзоре матча Кубка африканских наций

Комментарии

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в группе С встречались сборные Нигерии и Танзании. Встреча состоялась на стадионе «Complexe Sportif de Fès». «Суперорлы» победили со счётом 2:1.

Кубок африканских наций . Группа C. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 20:30 МСК
Нигерия
Окончен
2 : 1
Танзания
1:0 Аджайи – 36'     1:1 М'Момбва – 50'     2:1 Лукман – 52'    

Забитыми мячами у победителей отметились Семи Аджайи и Адемола Лукман.

У «звёзд нации» единственный гол на счету Чарльза М'Момбва.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче квартета C сборная Туниса обыграла Уганду со счётом 3:1. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января 2026 года.

