«Атлетико» готовит новый контракт для Диего Симеоне — Marca

Руководство мадридского «Атлетико» рассматривает вариант продления сотрудничества с главным тренером команды Диего Симеоне, несмотря на то что действующий контракт специалиста рассчитан до лета 2027 года. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, формальные переговоры с аргентинским тренером пока не начинались, однако в клубе уверены, что именно Симеоне остаётся оптимальной фигурой для дальнейшего развития проекта. Этой позиции придерживаются президент «Атлетико» Энрике Сересо, генеральный директор Мигель Анхель Хиль Марин и спортивный директор Матеу Алемани.

Симеоне возглавляет мадридцев с декабря 2011 года и за это время дважды приводил команду к чемпионству в Ла Лиге. В текущем сезоне «Атлетико» занимает третье место в таблице, набрав 37 очков после 18 туров.