Анчелотти-младший может возглавить «Пизу» — La Gazzetta dello Sport

Анчелотти-младший может возглавить «Пизу» — La Gazzetta dello Sport
Руководство итальянской «Пизы» всерьёз рассматривает кандидатуру Давиде Анчелотти на пост главного тренера команды. Сын Карло Анчелотти является одним из основных претендентов на замену Альберто Джилардино, чьи позиции в клубе остаются крайне неустойчивыми. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, клуб ищет нестандартное решение и готов сделать ставку на молодого специалиста с громкой фамилией. Давиде Анчелотти недавно получил первый самостоятельный опыт в «Ботафого», с которым занял шестое место в чемпионате Бразилии и вывел команду в квалификацию Кубка Либертадорес, после чего был отправлен в отставку.

Ранее Анчелотти-младший много лет входил в тренерский штаб отца, работая в «ПСЖ», «Реале», «Баварии», «Наполи» и «Эвертоне».

