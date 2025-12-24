Скидки
Алжир — Судан. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Уверенная победа Сенегала над Ботсваной в видеообзоре матча Кубка африканских наций
В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в группе «D» встречались сборные Сенегала и Ботсваны. «Львы Теранги» победили со счётом 3:0.

Кубок африканских наций . Группа D. 1-й тур
23 декабря 2025, вторник. 18:00 МСК
Сенегал
Окончен
3 : 0
Ботсвана
1:0 Джексон – 40'     2:0 Джексон – 58'     3:0 Ндиайе – 90'    

Дублем у победителей отметился форвард «Баварии» Николас Джексон, ещё один забитый мяч на счету полузащитника турецкого «Самсунспора» Шерифа Ндиайе.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче квартета «D» сборная ДР Конго обыграла Бенин со счётом 1:0. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января 2026 года.

