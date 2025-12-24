Уверенная победа Сенегала над Ботсваной в видеообзоре матча Кубка африканских наций

В матче 1-го тура группового этапа Кубка африканских наций — 2025 в группе «D» встречались сборные Сенегала и Ботсваны. «Львы Теранги» победили со счётом 3:0.

Дублем у победителей отметился форвард «Баварии» Николас Джексон, ещё один забитый мяч на счету полузащитника турецкого «Самсунспора» Шерифа Ндиайе.

Права на трансляции Кубка Африки в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

В другом матче квартета «D» сборная ДР Конго обыграла Бенин со счётом 1:0. Матчи 2-го и 3-го туров в данной группе пройдут 27 и 30 декабря. Сильнейшая команда континента определится в финальном матче, который состоится 18 января 2026 года.