Аналитик «Ариса» составил тактический портрет потенциального тренера «Спартака» Карседо

Главный аналитик кипрского «Ариса» Юрий Динабурский поделился информацией об игре, которую пытается ставить своим командам возможный кандидат на пост главного тренера «Спартака» — испанский главный тренер кипрского «Пафоса» Хуан Карлос Карседо.

«То, что Хуан — ученик и многолетний помощник Эмери, и без меня известно. В «Пафосе» Карседо построил достаточно интересную игру — в том смысле, что по ходу дела адаптировал её под имеющихся исполнителей. В этом клубе ему изначально дали карт-бланш на развитие испанской манеры игры. Но при этом в выборе футболистов Карседо вообще не участвовал. Поэтому и состав, как показалось со стороны, не совсем соответствовал его первоначальным ожиданиям. Тем не менее Карседо попытался построить игровую модель, подразумевающую контроль мяча, владение, долгие фазы позиционной атаки. Однако быстро понял, что это не особенно работает и, в общем-то, не нужно. Состав был больше заточен под физическую, достаточно прямолинейную игру. Плюс именно такой футбол мог помочь в еврокубках, что в итоге и случилось.

Состав у «Пафоса» достаточно приличный: в основном игроки с опытом серьёзных лиг. Тот же Лукассен много где поиграл. Давида Луиса вообще все знают. В полузащите и нападении тоже есть несколько интересных ребят, поигравших в качественных европейских чемпионатах. В «Пафосе» Карседо построил определённую версию 4-3-3, заточенную на прессинг и контрпрессинг. Команда активно начинает прессинговать соперника после потери и таким образом создаёт большинство моментов: при возврате мяча быстро переходит в контратаку и за счёт качества исполнителей завершает. Очень хорошо реализуют моменты. Это вообще их главная отличительная черта: игроки не спешат, понимая, что два-три шанса за матч у них будет и их надо просто использовать.

В итоге от изначальной идеи позиционного футбола Карседо пришёл к манере той же «Астон Виллы» Эмери, игре более прагматичной, построенной на переходах. Но при этом игроки в состоянии и подержать мяч. «Пафос» часто пользуется одним и тем же механизмом, когда левый защитник поднимается очень высоко, один из опорников спускается в нижнюю тройку, к двум другим центральным защитникам, и разыгрывает мяч оттуда. У «Пафоса» есть креативная «шестёрка», который умеет это делать. Благодаря этому схема ситуативно трансформируется в 3-4-3. Модель у Карседо очень адаптивная, но команда не стремится к долгому контролю мяча — предпочитает быстрые переходы, забегания защитников за спину. Именно в такой манере «Пафос» забил оба гола «Арису», реализовав два момента из двух. Всё, что было — забили», — рассказал Динабурский корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Ранее появилась информация, что Карседо может возглавить московский «Спартак».

